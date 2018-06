A-ware verhoogt juni-prijs en verdubbelt aanlooptoeslag AH-melk

Zuivelbedrijf Royal A-ware verhoogt per juni de aanlooptoeslag voor Albert Heijn huismerkzuivel van € 1 naar € 2 per 100 kilo en doet nog 30 cent bij de standaardmelkprijs op.

Dit blijkt uit een mededeling van het bedrijf. Leveranciers met een jaarleverantie van meer dan 1,1 miljoen kilo die gebruikmaken van alle toeslagen, kunnen aldus tot € 37,35 per 100 kilo melk ontvangen. Genoemde prijs is exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Van het genoemde bedrag bestaat € 3,75 uit toeslagen. De kale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo bedraagt € 33,60 per 100 kilo. Bij 800.000 kilo bedraagt deze prijs € 33,11. De toeslag voor huismerk-zuivel voor Albert Heijn zal uiteindelijk € 3 per 100 kilo gaan bedragen. Dat zal zijn per 2019. Eerst wordt een aanloopfase doorlopen.

Biologische melkprijs eveneens hoger

Ondertussen verhoogt A-ware ook de prijs voor biologische melk. Het verhoogt deze prijs met 50 cent per 100 kilo naar maximaal € 49,46 per 100 kilo. (bij 800.000 kilo per jaar. FrieslandCampina verlaagde de biologische melkprijs met € 1,50 per 100 kilo naar € 46,26.