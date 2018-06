Zuivelmarkt positief met lokaal wat oververhitting

Bij boter en room kampt de zuivelmarkt met wat oververhittingsverschijnselen, voor het overige blijft een positieve stemming regeren. Ook de kaasnoteringen bewegen weer mee omhoog.

Misschien niet het meest spectaculaire, maar wel het belangrijkste is dat de markt voor mageremelkpoeder in beweging is. Kopers zien dat het dieptepunt in de markt voorbij is en dat ze voorlopig niet meer goedkoper kunnen inslaan dan op dit moment. Dat geeft heel veel beweging, zeker ook in de export.

Gunstige euro-dollarkoers

De export ondervindt ook nog steeds steun van een relatief gunstige euro-dollarkoers. Verdere mageremelkpoeder noteert tussen de € 1.550 tot € 1.600 per ton, terwijl de termijnnotering voor later dit jaar daar nog ruim boven ligt. Oudere partijen mager poeder, die nu ook vrijkomen, worden nog steeds onder de € 1.500 per ton verkocht, maar vinden goede aftrek. Voor de Europese exporteurs is het vooral spannend wat de dollarkoers de komende tijd gaat doen, want bij een te goedkope dollar volgt veel meer concurrentie van Amerikaanse aanbieders, die ook nog grote voorraden hebben.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Hogere kaasnotering en prijs spotmelk

Onder invloed van alle beweging trekt ook de kaasnotering weer aan. Foliekaas noteert nu zo’n € 3,05 per kilo en kan verder gaan stijgen. Boter stipte deze week de € 6.200 per ton aan, maar zakte weer iets terug. Hetzelfde gebeurde toen de roomnotering de € 7.400 aantikte. Het leidt tot onzekere reacties en de vraag hoe lang de opmars van prijzen houdbaar blijft.

Door de goede vraag naar mageremelkpoeder liep ook de notering voor mageremelkconcentraat op naar € 950 tot € 1.000 per ton. De spotmelknotering plust een centje bij naar rond 37 cent per kilo.

Prognose: verder stijgende prijzen.