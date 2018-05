Watercheck geeft vervuiling met mest aan

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaat op basis van onderzoek nu ook een indicatie gegeven van de mate van verontreiniging van veedrinkwater met mest.

De aanpassingen zijn doorgevoerd om de resultaten van het wateronderzoek beter te kunnen vertalen naar de praktijk.

Mestverontreiniging

Tot nu toe werd in de Drinkbakcheck alleen de bacteriologische verontreiniging gemeten, uitgedrukt in aantal kolonievormende eenheden (kve) per milliliter. De totale hoeveelheid kiemen per milliliter geeft een goede indruk van de reinheid, en dus smakelijkheid, van het veedrinkwater.

Op de uitslag van de check wordt het totaal kiemgetal nu weergegeven als bacteriologische verontreiniging en ook de mestverontreiniging.

Smakelijkheid van drinkwater

In mest zitten bacteriën zoals E coli en deze zijn per definitie niet wenselijk in drinkwater, zo geeft GD aan. De smakelijkheid van drinkwater loopt terug als er mest in het water is, maar mestbacteriën zoals E coli zijn ook potentieel schadelijk voor de diergezondheid. Naast E coli kan ook salmonella aanwezig zijn in mest. Als het aantal kve per milliliter groter is dan 100, is er een groter risico op de aanwezigheid van salmonella, zo wijst onderzoek uit. Bij een dergelijke uitslag adviseert GD dan ook salmonellaonderzoek in het drinkwater uit te voeren.