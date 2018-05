Water en vaker schuiven moet emissie beperken

Dairy Campus onderzoekt het effect van vaker mestschuiven en spoelen van de vloer op de ammoniakemissie.

Het onderzoek startte begin mei in 4 meetafdelingen. Elk kwartier sproeit water op de vloer gedurende ongeveer 20 seconden. Dat levert 10 liter water per vierkante meter per dag. Handelsonderneming Van de Weerdt Oss heeft de sproei-installatie geleverd.

Artikel gaat verder onder de video

Verdunnen met water vermindert ammoniakemissie in stallen. Dat levert echter praktische bezwaren op, zoals meer mestopslag. Daardoor wordt deze eenvoudige maatregel nog weinig toegepast. Toch is er in de praktijk wel belangstelling voor. Er zijn 2 meetrondes. Eind dit jaar moeten de resultaten bekend zijn.

Budgetoplossing

Het toedienen van 10 liter water per vierkante meter vloeroppervlak wordt gecombineerd met frequent schuiven (elk uur). Zo moet de emissie aanzienlijk worden verlaagd. In één afdeling wordt in plaats van spoelen het water vooraf toegevoegd aan de kelder. Bij deze ‘budgetoplossing’ wordt de kelder bij de start van de proef half gevuld met water. Vraag is of daarmee hetzelfde effect kan worden bereikt.