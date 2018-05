Vreugdenhil koploper met biologische melkprijs

Zuivelbedrijf Vreugdenhil Dairy Foods zet over april de hoogste biologische melkprijs neer voor Nederland.

De onderneming betaalt een ‘kale’ melkprijs van € 52,43 per 100 kilo uit.

Dat is, ondanks een verlaging met 98 cent ten opzichte van maart, een prijs die ruim € 4,00 per 100 kilo boven de eerstvolgende concurrent ligt. Over de eerste 4 maanden van het jaar is het verschil krap € 2,00 per 100 kilo in het voordeel van de Vreugdenhil-leveranciers.

Arla, A-ware en FrieslandCampina

Ter vergelijking: Arla betaalt over april een bio-melkprijs van € 47,58, A-ware betaalt € 48,21 en FrieslandCampina € 48,26. Dit zijn de ‘kale’ prijzen bij een jaarleverantie van 800.000 kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Buitenlandse markten

Vreugdenhil Dairy Foods heeft een beperkt aantal eigen bio-melkveehouders, maar ziet goede afzetkansen voor biologisch product op buitenlandse markten. Zowel de productielocatie in Scharsterbrug (Fr.) als die in Gorinchem (Z.-H.) zijn gecertificeerd voor biologische producten.

Melkpoederfabriek Vreugdenhil Dairy Foods te Gorinchem. - Foto: Herbert Wiggerman

Gangbare melkprijs stabiel

Vreugdenhil houdt ondertussen de gangbare melkprijs over de maand april stabiel. Bij 800.000 kilo per jaar bedraagt de kale melkprijs € 30,59 per 100 kilo. De maximale melkprijs (inclusief alle toeslagen) bij dit volume bedraagt € 32,69 per 100 kilo. Bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo komt daar nog 28 cent bij, dus: € 32,97 per 100 kilo.

Hochwald Foods verlaagt gangbare melkprijs

Collega-zuivelbedrijf Hochwald Foods in Bolsward (Fr.) heeft ondertussen de gangbare melkprijs over april vastgesteld op € 34,31 per 100 kilo. Dat is € 1,14 minder dan de melkprijs over maart. De maximale aprilprijs, inclusief alle toeslagen, bedraagt ruim € 36,50 per 100 kilo. Bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo komt daar nog 20 cent bij.