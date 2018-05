Vietnam open voor Nederlands rund- en kalfsvlees

Vietnam heeft haar grenzen voor Nederlands rund- en kalfsvlees geopend.

Hennie Swinkels, directeur corporate communicatie van de VanDrie Groep, is erg blij dat de Nederlandse overheid werk maakt van het openen van nieuwe markten.

Het is volgens Swinkels niet zo dat er direct grote volumes kalfsvlees naar Vietnam gaan, maar is er in Vietnam zeker vraag naar hoogwaardig kalfsvlees. Swinkels denkt dan vooral aan restaurants in grotere steden.

Grenzen dicht voor Nederlands vlees door BSE

Als gevolg van BSE sloten in de jaren 90 veel landen de grenzen voor Nederlandse rund- en kalfsvlees. Nu de risico’s verwaarloosbaar zijn, openen weer steeds meer landen hun grenzen. Zo kan er onder meer kalfsvlees naar de Verenigde Staten, Canada en Japan.

Kalfsvlees uit een slachterij van de VanDrie Groep, klaar voor export. - Foto: Joris Telders

VanDrie is nu druk bezig zijn positie in deze landen uit te breiden. Ook naar deze landen gaan niet direct enorme volumes, maar moet de marktpositie zorgvuldig worden opgebouwd. De eerste reacties en resultaten zijn volgens Swinkels erg goed.

Kalfsvlees naar China

Wat betreft nieuwe markten staat China hoog op het verlanglijstje. De Chinese regering heeft al aangegeven Nederlands kalfsvlees te willen gaan importeren, maar inspecties door de Chinezen in Nederland moeten nog plaatsvinden. Voordat er daadwerkelijk kalfsvlees naar China gaat, kan daarom nog wel even duren.