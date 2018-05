Veel bezwaren tegen beschikkingen fosfaatrechten

Bijna 6.000 ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen het aantal fosfaatrechten dat ze toegewezen krijgen. Dat is 27% van het totaal verstrekte aantal beschikkingen van 22.000.

Daarnaast hebben ruim 2400 melkveehouders een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de knelgevallenregeling in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Dat schrijft minister van landbouw Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Bezwaren afhandelen binnen wettelijke termijnen

Melkveehouders hadden tot 1 april om zich te melden voor de knelgevallenregeling. Uitvoeringsinstantie RVO.nl stelt volgens Schouten alles in het werk om de grote aantallen bezwaren en aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Deze termijn kan wettelijk eenmaal met 6 weken uitgesteld worden. Voor een eventueel verdere uitstel van de beslistermijn moet de ondernemer instemmen of moet sprake zijn van het opvragen van aanvullende informatie.

“RVO.nl doet er alles aan om snel helderheid te creëren, maar ik wil benadrukken dat ondernemers vooral gebaat zijn bij een zorgvuldig genomen besluit”, schrijft Schouten over de afhandeling van deze aanvragen.

Naast de bezwaren bij RVO hebben 61 ondernemers een beroepsprocedure aangespannen en zijn er 15 voorlopige voorzieningen aangevraagd.

Over het fosfaatreductieplan kreeg RVO.nl 10.000 bezwaren, waarvan bij ongeveer 3.000 bezwaren een beroep wordt gedaan op een bijzondere situatie. De verwachting is dat deze bezwaren eind juli 2018 zijn behandeld. Voor ondernemers bij wie op nog een beroepsprocedure loopt, ligt de zaak stil totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Regelingen voor vleesvee en fosfaatbank nog niet af

Het ministerie werkt nog aan de regeling die vleesvee moet uitzonderen van het fosfaatrechtenstelsel. Doelstelling van de regeling is dat voor al het jongvee in de melkveehouderij fosfaatrechten noodzakelijk zijn en dat voor al het jongvee in de vleesveehouderij fosfaatrechten noodzakelijk zijn indien dit jongvee wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees zijn geen fosfaatrechten nodig.

Het ministerie werkt ook nog aan de regeling voor de fosfaatbank. Schouten heeft hierover op korte termijn nog overleg met de sector, waarna het voorstel van de regeling naar de Kamer zal worden gestuurd.

Geen pilot KringloopWijzer

CDA en VVD hebben minister Schouten gevraagd toch een pilot toe te staan met de KringloopWijzer. Deze pilot trok Schouten in toen er verdenkingen waren van grootschalige fraude in het I&R-systeem in verband met het fosfaatreductieplan. Omdat deze kwestie veel kleiner is dan aanvankelijk gedacht, vroegen CDA en VVD toch een pilot te starten.

Schouten schrijft dat ze hier niet toe bereid is. “Als het financieel gewin groot is, bestaat er nu eenmaal een prikkel om gegevens onjuist te registreren. Dit risico is ook aanwezig wanneer de Kringloopwijzer bepalend wordt voor de hoeveelheid geproduceerde mest. Daarbij geeft de NVWA aan dat de Kringloopwijzer op dit moment nog niet te handhaven is”, aldus Schouten.

Geen uitzondering zeldzame rassen en biologische sector

Diverse fracties vroegen ook een vrijstelling voor zeldzame runderrassen in het fosfaatrechtenstelsel. Schouten blijft bij haar standpunt dat ze dit niet doet. “Een vrijstelling voor zeldzame rassen is geen onderdeel van dit stelsel. Een ondernemer die sinds de peildatum is gegroeid kan ervoor kiezen om dieren van zijn bedrijf af te voeren, de melkproductie per dier te verminderen of fosfaatrechten bij te kopen”, aldus Schouten.

Ook verzoeken voor een uitzonderingspositie voor de biologische sector wijst Schouten af. ”Uitzonderen van een bepaalde groep melkvee betekent dat de borging van het fosfaatproductieplafond niet meer mogelijk is, terwijl de totale fosfaatproductie door de melkveehouderij moet worden beperkt.”

‘Nieuwe generieke korting achter de hand”

De Nederlandse melkveestapel mag niet meer fosfaat produceren dan het door de Europese Commissie opgelegde fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Schouten gaat bij de bepaling van de werkelijke fosfaatproductie uit van CBS-cijfers. Als hieruit blijkt dat de fosfaatproductie boven het productieplafond uit komt, zal ze met de sector in gesprek gaan. Als dit niet leidt tot een oplossing waar de Europese Commissie vertrouwen in heeft, heeft Schouten een nieuwe generieke korting achter de hand.