Veehouders pakken door met aanschaf fosfaatrechten

Zeker 40% van de veehouders geeft in een enquête van Melkvee100plus aan fosfaatrechten bij te kopen.

Veehouders die fosfaatrechten moeten aankopen om de omvang van hun veestapel op peil te houden, pakken door als het gaat om de aankoop van rechten. Dat is een van de conclusies uit de online enquête van Melkvee100plus onder haar lezers.

40% gaat fosfaatrechten kopen

Van de deelnemers aan de enquête geeft 40% aan zeker fosfaatrechten te kopen in 2018. Van deze veehouders heeft twee derde dat ook al daadwerkelijk gedaan. Het is niet bekend of ze daarmee ook al de volledige beoogde hoeveelheid fosfaatrechten hebben aangeschaft, of dat ze zich nogmaals op de markt begeven.

Iets positiever over melkveehouderijklimaat

In het algemeen lijken de melkveehouders niet ontevreden over het klimaat voor de melkveehouderij. Van de bijna 100 deelnemers geeft 61% het melkveehouderijklimaat een voldoende. 39% geeft een onvoldoende, waarvan ongeveer de helft een cijfer 5. Deze waardering is een lichte verbetering ten opzichte van de uitkomsten van de enquêtes die in het eerste kwartaal werden gehouden. Dat heeft alles te maken met de melkprijs, die minder diep lijkt weg te vallen dan in december 2017 nog werd voorspeld.

RMO van FrieslandCampina. Twee derde vindt regulering van de melkstroom geen goed plan. Inmiddels is duidelijk dat FrieslandCampina deze regulering van de melkstroom doorzet. - Foto: ANP

Melkregulering door FrieslandCampina

Aan de afzetkant zien melkveehouders zowel kansen als bedreigingen. Ten tijde van de enquête was er nog geen duidelijkheid over de plannen van FrieslandCampina over melkregulering, maar werd er al wel over gediscussieerd. Twee derde vindt regulering van de melkstroom geen goed plan. Inmiddels is duidelijk dat FrieslandCampina deze regulering van de melkstroom doorzet.

Voorstanders rekenen op hogere melkprijs

De reacties daarop zullen niet anders zijn dan de reacties die veehouders online gegeven hebben. De voorstanders rekenen op een hogere melkprijs en zien het belang van kostenbesparing bij hun coöperatie. Het gros vindt echter dat de fosfaatrechten al een duidelijke rem zetten op de nationale melkproductie en dat is al beperking genoeg, zo vinden ze.