Rode kaart voor FrieslandCampina

De plannen van FrieslandCampina om de garantieprijs aan te passen en het melkvolume te reguleren hebben een enorme impact op alle boeren binnen de coöperatie en moeten zo snel mogelijk van tafel.

Dat stelt de beweging van ‘Het vrije coöperatieve woord’, die inmiddels ruim 90 melkveehouders/leden vertegenwoordigd. De beweging heeft een rode kaart getrokken voor garantieprijsaanpassing en quotumplan.

De veehouders hebben een grote mate van verbondenheid met FrieslandCampina en een sterk coöperatief gevoel, maar ook grote bezorgdheid over de gevolgen voor hun bedrijf. Dat blijkt op een bijeenkomst in het Groningse Zuidhorn op donderdag 3 mei.

Jonge veehouders missen zekerheid

Met name jonge melkveehouders vinden dat zij door de voorgestelde regels geen enkele zekerheid hebben over hun bedrijfsontwikkeling en dat zij gemaakte afspraken met banken niet waar kunnen maken.

Duidelijk werd ook dat de garantieprijs niet ter discussie mag komen te staan. Volgens de aanwezige districtsvoorzitter, Gerben Smeenk, gaat dat onder de huidige plannen wel gebeuren. Er wordt dan aan het einde van het jaar verrekend. Voor elke melkveehouder geldt dat voor ongeveer 15% van de geleverde melk dan de bulkprijs wordt betaald die zomaar een dubbeltje onder de garantieprijs ligt. Dit kan over de gehele melkplas zo maar 1 cent zijn. De bepaling van de prijs voor deze melk en het volume hiervan is in handen van de directie.

Bedrijfsborden aangeboden aan hoofdbestuur

Als extra actie zijn de bedrijfsborden van RFC-leden tijdens de districtsvergadering in Zuidhorn aangeboden aan een lid van het hoofdbestuur. Hij heeft de opdracht gekregen de borden terug te brengen naar de leden om met hen in gesprek te gaan.

De actiepunten van de beweging zijn helder: de veehouders willen geen aanpassing van de garantieprijssystematiek en geven de opdracht aan het hoofdbestuur, ledenraad en directie van FrieslandCampina voor snellere besluitvorming en om meer duidelijkheid te verschaffen, met name over het quotumplan.

FrieslandCampina meer gebaat bij plan voor veehouders

De beweging stelt dat FrieslandCampina meer gebaat is bij een plan dat gemaakt is voor de ondernemers/veehouders, en daarom krijgt het huidige voorstel voorlopig niet de goedkeuring.

De organisatie roept elk lid van FrieslandCampina dat de beweging van het vrije coöperatieve woord ondersteunt op om zijn contactgegevens (naam, adres, 06-nummer en emailadres) te sturen naar Jan Hamminga via het emailadres: jrhamminga@gmail.com.