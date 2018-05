Rechter grijpt niet in bij slachterij Fuite

Er hoeven geen extra maatregelen tegen overlast van slachterij Fuite Veal in Tubbergen te worden getroffen. Dit heeft de rechtbank in Zwolle donderdag in kort geding geoordeeld.

Dat diende naar aanleiding van een verzoek van ondernemers en omwonenden van het bedrijf. De klagers vinden de stank die het bedrijf verspreidt ondraaglijk worden en menen dat het bedrijf consequent de regels overtreedt. Verzoek klagers gaat erg ver De rechter gaf donderdag 17 mei nog geen motivering van zijn besluit. Die volgt pas over twee weken. De rechter gaf woensdag 16 mei in het kort geding al aan dat het verzoek van de klagers erg ver ging. Ze wilden namelijk dat de rechter Fuite harder zou straffen, bovenop de maatregelen die de gemeente al heeft genomen. De gemeente Tubbergen heeft geëist dat Fuite het aantal te slachten dieren terugbracht tot 540 per week. Overtreedt het bedrijf die aantallen, dan gaat een dwangsom van € 10.000 per week, met een maximum van een ton lopen. Het bedrijf slacht inmiddels nog maar 60 dieren per week. Minder slachtingen, klachten blijven Toch klagen ondernemers er nog steeds over stankoverlast. Er zouden open containers vol mest op het terrein staan. Eerder lekte mest en urine uit geparkeerde vrachtwagens op het terrein. Die vrachtwagens zijn inmiddels verdwenen, zo meldde de gemeente woensdag. Controleurs troffen ook alleen gesloten containers aan. De ondernemers wilden verder dat er opgetreden werd tegen acht illegale bouwwerken op het terrein van de kalverslachterij. Fuite zou inmiddels om legalisering daarvan hebben gevraagd. De gemeente buigt zich over dat verzoek. Lees ook: Klachten over kalverslachterij Fuite