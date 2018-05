Rabobank: Turkije en China belangrijk voor rundvleesmarkt

De Europese vlees- (en runder)export stijgt dit jaar met zo’n 2% tot 518.000 ton, zo verwacht Rabobank. Vooral Turkije blijft een grote klant.

Dat staat in een kwartaalrapportage over de rundvleesmarkt. Afgaande op het patroon van de laatste paar jaren zal bijna 50% van rundvleesexport bestaan uit levende dieren. Met name Turkije vraagt veel Europees vee, en ook steeds meer rundvlees.

EU voert minder rundvlees uit

Ondertussen is de Europese rundvleesexport in de eerste 3 maanden van 2018 met zo’n 6.700 ton, ofwel krap 4%, gedaald. Turkije importeerde ruim 24.000 ton en kocht daarmee ruim 3,5 maal zo veel als vorig jaar in dezelfde periode, maar bijna alle overige landen importeerden minder rundvlees uit de EU. Ook de export van levende dieren daalde in de eerste 3 maanden van 2018.

Lees ook: Rundvlees duur door krapte in EU

Dat kan te maken hebben met een grotere concurrentie vanuit onder meer Brazilië of de VS. Die zagen hun rundvleesproductie stijgen, terwijl de EU-markt lastiger toegankelijk werd voor Braziliaans rundvlees. Er moest dus elders extra afzet worden gevonden. Dat lukte in Hongkong, China en Egypte.

Iers en Frans rundvlees naar China

Rabobank verwacht dat Ierland en ook Frankrijk in de loop van dit jaar de eerste volumes rundvlees naar China kunnen exporteren. Dat zal, net als de export naar Turkije, de Europese rundvleesmarkt weer ten goede komen.

Terwijl de EU-export daalde, steeg de rundvleesimport met ruim 9.000 ton, ofwel zo’n 3%. Brazilië blijft ondanks alles het belangrijkste herkomstland van geïmporteerd rundvlees in de EU.