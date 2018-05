RVO gaat bezwaren fosfaatrechten alsnog beoordelen

RVO.nl gaat alle bezwaren over toekenning van fosfaatrechten alsnog inhoudelijk beoordelen.

Het gaat om de bezwaren die eerder dit jaar zijn ingediend tegen het aantal toegekende fosfaatrechten. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), meldt Jan Breembroek van Flynth Adviseurs. De procedure bij het CBb was door Flynth aangespannen namens een cliënt. Volgens Breembroek gaat RVO.nl brieven sturen aan alle veehouders waar bezwaren zijn afgewezen.

Individuele Disproportionele Last

RVO.nl gaat alle bezwaren inhoudelijk behandelen, ongeacht of het gaat om een beroep op een zogenoemde Individuele Disproportionele Last (IDL) of de knelgevallenregeling of beide. De bedrijven moeten wel binnen de termijn van 6 weken na ontvangst van hun beschikking bezwaar hebben gemaakt. “Daarmee heeft RVO.nl nu bakzeil gehaald, al blijft het eindresultaat nog ongewis”, aldus Breembroek.

Flynth: minimaal 165 gevallen

Volgens een recente inventarisatie bij Flynth gaat het alleen bij deze organisatie al om minimaal 165 gevallen. Bij circa 30% daarvan gaat het om situaties met een grote schadepost bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe stal hebben gebouwd en te weinig fosfaatrechten toegekend hebben gekregen. Bij circa 25 bedrijven is volgens de adviseurs de situatie zo nijpend dat een gedwongen staking van het bedrijf onvermijdelijk lijkt.

RVO.nl heeft nog niet gereageerd op vragen over de afhandeling van bezwaren tegen de toekenning van fosfaatrechten.