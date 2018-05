RFC wil meng- en verpakkingslijn erbij in Borculo

FrieslandCampina (RFC) wil de vestiging in Borculo uitbreiden en er een meng- verpakkingslijn bouwen om kindervoeding in consumentenverpakkingen te doen.

Het besluit moet nog door de top van de onderneming worden genomen. Om bewoners al vroegtijdig mee te nemen in de plannen belegde de zuivelreus donderdagavond 24 mei een voorlichtingsbijeenkomst.

De uitbreiding, waar FrieslandCampina eind 2018, begin 2019, mee hoopt te beginnen, is nodig om verschillende redenen. FrieslandCampina moet voldoen aan nieuwe Chinese wetgeving voor kindervoeding die het aantal merken per locatie limiteert en China is een groot-afnemer van kindervoeding. Daarnaast wil FrieslandCampina over uitwijkcapaciteit beschikken, bijvoorbeeld om dat er elders onderhoud wordt gepleegd.

Geen extra capaciteit om melk te verwerken

Er is geen sprake van extra melkverwerkingscapaciteit, maar halffabricaten worden verwerkt tot eindproducten en verpakt in consumentenverpakking. Bij een eerdere vergunningaanvraag heeft FrieslandCampina al bedongen dat er ruimte moet zijn om de bebouwing te verdubbelen. Daar komt nu een meng- en verpakkingslijn bij. De nieuwe lijn kan enige tientallen arbeidsplaatsen opleveren en zou volgens plan in 2021 gaan draaien.

Er is opnieuw een hoge toren nodig, tot ongeveer 47 meter boven het maaiveld. Hoogte is nodig om de ingrediënten optimaal te kunnen mengen. Het mengproces is een verticaal proces. Er worden wel 40 tot 50 verschillende ingrediënten benut bij de productie van kindervoeding.

Hoeveel de uitbreiding kost, vermeldt FrieslandCampina niet.