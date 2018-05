Prijs bierbostel onder druk door ruim aanbod

Het ruime aanbod aan bierbostel laat zich nog altijd niet makkelijk plaatsen.

Dat zorgt voor druk op de prijzen. Hoewel de prijs voor bierbostel al op een historisch laag niveau staat, blijft de prijs vanwege een ruim aanbod onder druk staan. De notering staat nog wel op € 1,75 tot € 1,90 per % droge stof, maar de kans dat de prijs in de komende weken nog een stapje terug moet doen, is groot. Handelaren melden dat het plaatsen van het product, ondanks het aantrekkelijke prijsniveau nog altijd niet vlot verloopt.

Moeizame maishandel

Ook de handel in mais blijft moeizaam. Hoewel er wel wat meer naar kuilmais wordt geïnformeerd, wordt er (nog) niet gesproken van een duidelijke handel. De prijzen voor kuilmais liggen, afhankelijk van de kwaliteit, tussen de € 50 en € 55 per ton. Daarnaast gebeurt er tussen melkveehouders onderling nog wat handel. Hier liggen de prijzen wellicht nog iets lager.

Handelaren zien dat de tweede ronde van de voorverkoop van perspulp een stuk moeizamer verloopt dan de eerste ronde. De prijs ligt met € 1,50 per % droge stof beduidend hoger dan in de eerste ronde. Boeren houden de boot af en willen eerst kijken hoe hun ruwvoerpositie is aan het einde van de zomer. Een extra voorkoop van perspulp past niet bij die houding.

Markt stabiel

Al met al blijft het een redelijk moeizame handel. Bij de meeste melkveehouders ligt nog altijd meer dan voldoende ruwvoer. Dat zorgt ervoor dat het animo om voer bij te kopen niet groot is. Handel die wel plaatsvindt, gaat vaak tegen stabiele prijzen. Dat verandert de komende periode nauwelijks, zo verwachten handelaren.