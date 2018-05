Nog 83 bedrijven geblokkeerd in I&R-affaire

De NVWA heeft nog altijd 41 bedrijven geblokkeerd vanwege verkeerde registratie van kalveren. 42 bedrijven zijn geblokkeerd vanwege melkgevende koeien die volgens de registratie niet hebben gekalfd.

Van de aanvankelijk 2.200 geblokkeerde bedrijven vanwege verdenkingen van verkeerde registratie van kalveren zijn nu nog 41 melkveebedrijven geblokkeerd. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Fosfaatreductieplan

Het gaat om bedrijven waar fouten of onduidelijkheden waren bij de registratie van kalveren. De bedrijven werden aanvankelijk verdacht van het registreren van eenlingkalveren bij vaarzen als meerlingen bij koeien, om hiermee het fosfaatreductieplan te ontlopen. Afgekalfde vaarzen konden zo als vaars geregistreerd blijven, waarmee ze op papier minder fosfaat produceren. In veel gevallen waren er andere redenen waarom de registratie niet klopte. Op de bedrijven die nog geblokkeerd zijn is de situatie complex, waardoor het extra tijd vraagt om de I&R-registratie weer op orde te krijgen. Een deel van de bedrijven wacht nog op resultaten van DNA-onderzoek.

Naheffing

Bedrijven waar onrechtmatigheden zijn geconstateerd zullen in juni een beschikking krijgen voor de naheffing van het fosfaatreductieplan op basis van de gecorrigeerde I&R-registratie. Bedrijven waarvan de registratie nog niet zodanig is gecorrigeerd dat een nacalculatie kan worden uitgevoerd, of die een rechtszaak hebben aangespannen, krijgen de eventuele naheffing later.

Controle NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen periode bij 83 bedrijven fysieke controles uitgevoerd, omdat de door de veehouder aangeleverde bewijzen onvoldoende duidelijk waren of zo complex dat op het bedrijf gecontroleerd moest worden. De verwachting is dat de 17 bedrijven, waar dit nog moet gebeuren, voor 1 juni bezocht zullen worden.

Melkgevende runderen zonder kalf

In de tweede fase van het onderzoek zijn 100 bedrijven betrokken waar volgens de administratie runderen worden gehouden die melk geven, maar waarbij geen (doodgeboren) kalf geregistreerd staat. Hiervan heeft de NVWA 42 bedrijven geblokkeerd. Daarnaast zullen 60 bedrijven met de meest opvallende gegevens ter plaatse worden onderzocht. Op basis van de bevindingen van de NVWA wordt besloten of volgende groepen bedrijven ook onderzocht moeten worden.