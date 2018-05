Nieuwe runderslachterij Vion tijdelijk dicht

Te veel runderen werden afgekeurd door de NVWA en de aanvoer viel tegen.

Vion schort per direct, vandaag 25 mei, de activiteiten in de runderslachterij in Leeuwarden op. De tijdelijke opschorting, die naar verwachting rond 3 maanden zal duren, wordt gedaan vanwege de ervaringen die in de afgelopen maanden in de nieuwe slachterij zijn opgedaan, aldus de vleesproducent in een persbericht.

Slachtproces verbeteren

Vion constateert dat de runderslachterij moet worden verbeterd. De afgelopen tijd is intensief gebruikt om de ‘kinderziektes’ in de slachtlijn op te sporen en te onderzoeken. Om deze grondig op te lossen besluit Vion de komende tijd te gebruiken om enkele technische aanpassingen te doen. Daarvoor moet het slachtproces gestaakt worden.

Slachtlijn slachterij Vion in Leeuwarden. Foto's: Vion





Meer runderen afgekeurd

Daarnaast constateert Vion dat de keuringsresultaten een minder goed beeld laten zien dan die van andere slachterijen in Nederland. De onafhankelijke keuringsartsen van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) keurden meer dieren af. In Leeuwarden kwam het tot 5% afkeuringen en dat is veel te hoog, in vergelijking met het gemiddelde afkeuringspercentage van 1,8% bij de slachterij van Vion in Tilburg. De aankomende tijd zal ook gebruikt worden om dit verschil beter te duiden. Hiervoor is Vion in contact met de NVWA.

Tegenvallende aanvoer

De aanvoer van dieren liep in het begin naar verwachting. De slachterij zou ook niet in een keer vol komen, want mensen hebben ook bestaande relaties. Door het relatief hogere aandeel afkeuringen zag Vion de aanvoer van dieren de laatste tijd weer afnemen, dus er moest iets gebeuren, zo geeft Vion aan.

Vion betreurt de ontwikkeling in Leeuwarden, met name voor haar leveranciers in de noordelijke provincies en voor de medewerkers, maar ziet geen mogelijkheid om de tijdelijke sluiting te voorkomen.