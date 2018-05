Nederlandse zuivelprijzen verder omhoog

De officiële Nederlandse zuivelnoteringen zetten ook deze week een stap omhoog.

De prijs voor verse boter gaat met € 6 omhoog naar € 590 per 100 kilo. Het is al de 7de prijsstijging van boter op een rij.

De vraag naar boter is goed en dat zorgt ervoor dat de prijzen stapjes omhoog zetten. Door de recente prijsstijgingen ligt de prijs voor 100 kilo verse boter nu € 118 boven het niveau van exact een jaar terug.

Naast de boterprijs plusten ook de prijzen voor melkpoeders. Vollemelkpoeder ging met € 5 omhoog naar € 277 per 100 kilo, terwijl de prijs voor mageremelkpoeder voor humane consumptie met € 2 werd verhoogd tot € 149 per 100 kilo. De notering voor mageremelkpoeder voor veevoer bleef stabiel op € 134 per 100 kilo. De prijs voor weipoeder ligt op € 67 per 100 kilo. Dat is € 2 hoger dan vorige week.