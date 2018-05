Melkveehouder heeft voldoende buffer voor 11 maanden

De gemiddelde melkveehouder kan een melkprijs van € 25 per 100 kilo melk bijna een jaar overbruggen zonder aanvullende financiering. De verschillen zijn echter groot.

Dat blijkt uit analyse van Flynth voor Melkvee100plus over 1.200 melkveebedrijven over verschillende grootteklassen.

Gemiddeld hadden alle melkveebedrijven in 2016 een buffer in bedrijfsmiddelen van € 6,47 per 100 kilo melk, op een haar na € 60.000 per bedrijf. Dat is bij een langdurige melkprijs van € 25 per 100 kilo voldoende voor een periode van circa 11 maanden. Bij een melkprijs van € 30 neemt dat al toe naar 2 jaar en 10 maanden.

Als de beschikbare buffer uit overige middelen, zoals privérekeningen, ook wordt meegenomen is er per saldo € 11,39 per 100 kilo beschikbaar, of ruim € 105.000 voor het gemiddelde bedrijf. Dan neemt de overbrugbare periode bij een melkprijs van € 25 toe tot 2,5 jaar, bij € 30 zelfs tot bijna 8 jaar. Er is gerekend met € 25 als ondergrens omdat de melkprijs gemiddeld in een jaar nooit lager is geweest.

Omvang melkveebedrijf medebepalend beschikbare buffer

Naarmate bedrijven groter zijn, is de beschikbare buffer per koe kleiner. Dat geldt voor alle klassen, behalve bij de groep met meer dan 250 koeien. Daar is de buffer per koe op papier zelfs negatief. Dat betekent dat als de melkprijs lager is dan de kritische melkprijs, deze bedrijven alleen verder kunnen als leveranciers of de bank moet bereid zijn mee te werken.

Grote bedrijven hebben gemiddeld wel een grote buffer uit overige middelen. De buffer per koe neemt af naarmate bedrijven groter zijn. Bij de categorie allergrootste bedrijven is deze nog slechts € 79 per koe, tegenover € 1.345 bij de kleinste bedrijven.

Ongeveer een derde van de bedrijven kan een melkprijs van € 25 per 100 kilo melk tot een jaar overbruggen uit bedrijfsmiddelen. 1 op de 6 bedrijven heeft geen enkele mogelijkheid om via een buffer een lage melkprijs op te vangen.

Misschien nog opvallender is dat 1 op de 15 bedrijven het zelfs zonder buffer kan uitzingen, doordat deze een kritieke melkprijs lager dan € 25 per 100 kilo melk realiseren. Verhoudingsgewijs zitten daar veel bedrijven met meer dan 200 koeien tussen.

Als melkveehouders ook hun overige middelen voor de buffer aanspreken, kunnen 9 van de 10 bedrijven het langer dan een jaar uitzingen zonder naar de bank te hoeven.