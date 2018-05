Melkprijs A-ware naar maximaal € 35,05

Leveranciers van Royal A-ware ontvangen over mei een kale melkprijs van € 32,81 per 100 kilo bij een melkleverantie van 800.000 kilo per jaar.

Bij 1,1 miljoen kilo per jaar is de prijs 49 cent hoger. De maximale melkprijs bedraagt € 35,05 per 100 kilo. Lagere prijs dan FrieslandCampina De zuivelfabrikant uit Heerenveen betaalt hiermee een basisprijs die onder de garantieprijs van FrieslandCampina ligt, maar nog steeds zo’n € 1,75 per 100 kilo hoger dan die van DOC Kaas. Inclusief alle toeslagen ligt de melkprijs bij FrieslandCampina nog steeds licht boven de melkprijs van A-ware. Wie meedoet aan het huismerk-zuivelprogramma van Albert Heijn, kan bij A-ware uiteindeliik het meeste melkgeld ontvangen. Lees ook: FrieslandCampina verlaagt, DMK blijft gelijk