Markt veevoer behoorlijk in balans

Er zit weinig beweging in de prijzen voor veevoer en bijproducten. De markt is behoorlijk stabiel.

De prijs voor bierbostel komt na twee prijsdalingen op rij niet in beweging deze week. Hoewel het aanbod aan bierbostel nog altijd ruim voldoende is, lukt het handelaren het product tegen de huidige prijzen goed af te zetten. Een verdere daling lijkt dan ook, zeker op de korte termijn, niet aanstaande. Momenteel ligt de prijs voor bierbostel tussen de € 1,75 en € 1,90 per % droge stof.

Voor aardappelsnippers van A-kwaliteit ligt de prijs nu tussen de € 33 en € 36 per ton. Vooral in de vleeskalverhouderij wordt dit product veel gevraagd. Hoewel het aanbod aan B-kwaliteit een stuk ruimer is, kiezen de kalverhouders eerder voor A-kwaliteit, omdat dit product een betere voederwaarde heeft en zorgt voor een betere groei van de kalveren.

Nauwelijks kopers voor kuilmais

In de handel met ruwvoer verandert er weinig. De vraag blijft tam, omdat veel melkveehouders meer dan voldoende voorraad hebben. Voor het ruime aanbod aan kuilmais dat beschikbaar is, zijn nauwelijks kopers te vinden. De prijs ligt tussen de € 50 en € 55 per ton. Dat is iets lager dan in de voorbije periode. Die prijsdaling komt vooral omdat vraag en aanbod niet in balans zijn in de maishandel.

Handelaren verwachten dat er de komende periode weinig verandert in de markt met veevoer en bijproducten. De zomerperiode is doorgaans toch al wat rustiger, en dat zal dit jaar niet anders zijn. De verwachting is dat de prijzen maar niet of nauwelijks in beweging komen.