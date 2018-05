‘Maistelers gaan voor vroegere rassen op kleiner areaal’

Het maisareaal is met zo’n 3% gekrompen.

Dat verwacht Jos Groot Koerkamp van maisveredelaar Limagrain. Vorig jaar was er volgens de ramingen 205.000 hectare snijmais. Dat betekent dat het areaal snijmais dit jaar net onder de 200.000 hectare zou uitkomen.

Vanggewas

Daarnaast ziet Limagrain dat telers al rekening houden met de nieuwe wetgeving van komend jaar en kiezen voor vroegere maisrassen. In de nieuwe wetgeving moeten maistelers vanaf 2019 op zand- en lössgronden al op 1 oktober een vanggewas in het maisland hebben zitten. Dat kan door gebruik te maken van onderzaai of door in september de mais te oogsten. Volgens Groot Koerkamp is dat laatste op de meeste percelen zand- en lössgrond met (zeer) vroege maisrassen prima mogelijk.

‘Vroege rassen doen niet onder voor middenvroege rassen’

Vroege maisrassen

“We zien dat in onze afzet. Veel telers willen dat in dit teeltseizoen ervaren. Dit jaar is ruim 40% van het maisareaal in Nederland ingezaaid met LG-rassen”, stelt Groot Koerkamp. “Vanuit ons Nederlandse veredelingsprogramma voor snijmais zijn wij van oudsher goed in vroeg afrijpende, oogstzekere maisrassen met een hoge opbrengstpotentie. De beste vroege rassen op de Rassenlijst doen in opbrengst zelfs niet onder voor middenvroege rassen.”

Zaadontsmettingen Mesurol en Sonido

Een andere grote verandering in de maisteelt is het wegvallen van zaadontsmettingen Mesurol en Sonido. Die veranderingen gaat mogelijk al in vanaf 2019. Deze middelen staan de tweede helft van dit jaar voor Europese herregistratie. “Vanwege de groeiende weerstand tegen neonicotinoïden in Brussel heeft Limagrain jaren gewerkt aan een niet-chemische zaadcoating”, aldus Groot Koerkamp. Daaruit voortvloeiend heeft de veredelaar dit jaar Starcover-coating geïntroduceerd.