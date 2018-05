Mais brult de grond uit

Op sommige plaatsen is de mais al zowat gesloten. Normaal is dat pas rond de derde week van juni. Daarmee ligt de mais flink voor ten opzichte van andere jaren.

In het begin van het seizoen leken de omstandigheden nog minder gunstig. Cijfers van het KNMI tonen dat de gemiddelde temperaturen in februari en maart flink onder normaal lagen. Maar april eindigde met 12,2 graden gemiddeld 3 graden hoger dan normaal.

De maand mei is ideaal verlopen voor de mais, dat als subtropisch gewas gedijt onder veel warmte en af en toe een beetje vocht. Jos Groot Koerkamp, commercieel manager ruwvoergewassen bij Limagrain, schat dat er onder deze omstandigheden 10 centimeter groei per dag kan worden gerealiseerd.