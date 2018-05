Lagere melkprijs drukt saldo

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf, met 102 melkkoeien, is in maart uitgekomen op € 15.600.

Dat is een saldo dat hoger ligt dan het 10-jarig gemiddelde over de maand maart, maar het saldo is wel dalend ten opzichte van de voorgaande maanden. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Het saldo in februari lag met € 14.500 wel € 1.100 lager, maar dat is ook een kortere maand. In januari was het saldo nog € 18.600.

Krachtvoer duurder

In maart gaf het gemiddelde veebedrijf in vergelijking met januari ruim € 800 meer uit aan krachtvoerkosten en de overige toegerekende kosten stegen met € 1.100. Daarbij daalden de opbrengsten met € 1.000 naar € 29.000.

Foto: Mark Pasveer

De daling van het saldo in het eerste kwartaal is dus het gevolg van de langzaam dalende melkprijs en toenemende krachtvoerkosten. Tegelijkertijd werd dat gecompenseerd door de hogere prijzen voor vee.

Saldo nog ruim boven meerjarig gemiddelde

Agrimatie stelt dat het saldo van het voortschrijdend jaargemiddelde nog altijd 15%, ofwel ruim € 29.000, hoger ligt dan het meerjarig gemiddelde. Dit komt omdat de melkprijzen in het eerste kwartaal van dit jaar hoger liggen dan de prijzen in het eerste kwartaal van 2017.