Kreupele koe kost arbeid

In de Verenigde Staten wordt in een automatisch melksysteem gemiddeld 8% van de koeien gehaald en daar is gemiddeld 51 minuten per robot per dag voor nodig.

Om deze tijd niet verder te laten oplopen is het belangrijk dat de klauwgezondheid van de koeien goed is. Dat stellen adviseurs verbonden aan University of Minnesota. Canadees onderzoek van de University of Guelph toont dat zichtbaar kreupele koeien ruim 2 maal meer kans hebben om te moeten worden gehaald in vergelijking met gezonde koeien. Invloed van omgeving op kreupelheid Uit het onderzoek blijkt ook dat kreupele koeien 1,7 kilo melk per dag minder produceren en het gemiddeld aantal melkingen ligt 0,3 per dag lager. Dezelfde onderzoekers hebben een jaar eerder al gekeken naar het voorkomen van kreupelheid. Gemiddeld is 26% van de koeien zichtbaar kreupel en 2,2% zelfs ernstig kreupel. De omgeving van de koe heeft daar invloed op. Zo heeft vaker reinigen van de roosters een positieve invloed op de klauwgezondheid. Ook meer ruimte tussen de koe en de schoftboom helpt. Verhogen van de bezettingsgraad werkt negatief. Elke 10% boven het gemiddelde van 86% wordt geassocieerd met 0,5% meer ernstig kreupele koeien. Koeien halen met automatisch melksysteem In de Verenigde Staten en Canada neemt de populariteit van automatisch melken snel toe. De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer flexibiliteit in arbeidsinzet van de ondernemer, minder inzet van extern personeel en de mogelijkheid tot groeien zonder extra personeel. Naast het voeren van de koeien en het schoonhouden van de stallen en melkruimten is het halen van koeien een van de vaste, belangrijke taken op een melkveebedrijf met een automatisch melksysteem.