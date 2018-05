Kredietbeoordelaar negatiever over FrieslandCampina

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft de beoordeling van FrieslandCampina NV verlaagd van stabiel naar negatief.

De krediet-rating blijft stabiel op BBB+/A-2. Het minder gunstige perspectief – van invloed op met name de rente die het zuivelbedrijf moet betalen op leningen – volgt op de sterke winstdaling (meer dan 20%) die werd gepresenteerd in het jaarverslag over 2017.

Die daling is volgens S&P met name veroorzaakt door de hoge melkprijs die FrieslandCampina heeft uitbetaald. Dit kon niet worden gecompenseerd met hogere verkoopprijzen.

Meer producten met hogere toegevoegde waarde verkopen

S&P hoopt en verwacht dat FrieslandCampina dit jaar wel de nodige prijsverhogingen kan doorberekenen en meer producten met een hogere toegevoegde waarde kan verkopen. De kredietbeoordelaar meent dat FrieslandCampina op zich heel goed in staat is om sterke producten op de markt te zetten en daar goede verdiensten mee te behalen.

Het beschikt volgens S&P immers over een sterke, gesloten productieketen, een uitstekende borging van het productieproces en toegang tot vele aantrekkelijke markten. Ook is het sterk met ingrediënten en babyvoeding. Met deze laatste categorie behaalt FrieslandCampina volgens S&P een brutomarge (Ebitda) van meer dan 30%.