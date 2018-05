Krap de helft Duitse melk is gentech-vrij

Krap de helft van Duitse melk is Vlog-gecertificeerd, en daarmee geproduceerd zonder gebruik van genetisch veranderd voer.

Dit meldt de Duitse marktonderzoeksorganisatie AMI. Gentech-vrije melk is daarmee feitelijk gezien bijna de nieuwe standaard geworden voor consumentenzuivel, zo citeert certificeerder Vlog de AMI.

Biologische melk ook gentech-vrij

In werkelijkheid is het volume melk dat zonder genetisch veranderde voeding(sbestanddelen) wordt geproduceerd nog groter dan de kleine 50% die AMI aanhoudt, want ook voor biologische melk mag geen genetisch veranderd voer worden gebruikt. Het aandeel biologische melk in Duitsland bedraagt momenteel zo’n 3%.

Consument betaalt niet meer Vlog-zuivel

Duitse consumenten hoeven in de winkel geen meerprijs te betalen voor Vlog-gecertificeerde zuivel. Melkveehouders ontvangen daarentegen een toeslag van 0,8 tot 1,5 cent voor deze melk. Wie er dan op toelegt, is onduidelijk.

Naast Vlog-melk staan ook biologische melk, weidemelk, hooimelk en lactosevrije melk steeds meer in de belangstelling van de Duitse consument. Afgelopen jaar is al veel meer van deze soorten melk verkocht, en deze stijgende trend houdt nog steeds aan.

De Duitse zuivelreus DMK is de grootste aanbieder van Vlog-gecertificeerde melk.