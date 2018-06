Keurentjes: ‘Ontwikkeling in belang van bedrijf’

FrieslandCampina gaat de discussie met de leden de komende tijd aan met het uitgangspunt dat ontwikkeling van belang is voor elk bedrijf.

Dat zegt voorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina in het laatste nummer van ledenblad Melk. Hij wil niet nader toelichten hoe hij dat denkt uit te werken, of hoe de gedane voorstellen nog worden aangepast, maar in Melk geeft hij aan dat in de eerste ronde van gesprekken met de leden 3 zaken steeds terugkwamen:

Hoe wordt de groeiruimte die stoppers achterlaten, verdeeld onder de rest? Hoe moet worden omgegaan met jonge boeren. Is er voldoende ruimte voor een gezonde toekomst voor hen? Hoe om te gaan met individuele knelpunten rond het referentievolume dat iedereen moet kiezen.

Frans Keurentjes: 'Feit is dat we jarenlang de beste resultaten en de beste prijs hebben gerealiseerd, maar de resultaten bleven de laatste jaren achter bij de investeringen.' - Foto: ANP

Niet alle pijnpunten verdwijnen

Keurentjes wil ruimte zoeken, maar hij geeft ook aan dat niet alle pijnpunten zullen verdwijnen: “Het gaat om de toekomst van het collectief.” FrieslandCampina moet een nieuwe stap vooruit zetten, herhaalt de voorzitter. “Feit is dat we jarenlang de beste resultaten en de beste prijs hebben gerealiseerd, maar de resultaten bleven de laatste jaren achter bij de investeringen. De markten veranderen.”

‘Als we niks doen, zijn we over een paar jaar uitwisselbaar met andere leveranciers van basiszuivel’

De uitdaging voor het bedrijf is om daar op de juiste wijze op in te spelen. “Als we niks doen, zijn we over een paar jaar uitwisselbaar met andere leveranciers van basiszuivel. Dat gaan we voorkomen.”

De extra ronde van ledenvergaderingen, die nu op stapel staat, is overigens niets bijzonders, stelt Keurentjes. Ook in andere jaren is er regelmatig een derde ronde van ledenbijeenkomsten, vaak rond een specifiek thema. In dit geval gaat het over de toekomstige koers van de gehele coöperatie en het zuivelbedrijf.

