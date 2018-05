In najaar meer duidelijk over stikstofruimte veebedrijven

In het najaar van 2018 komt meer duidelijkheid over nieuwe ontwikkelingsruimte voor veebedrijven binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het gaat over de hoeveelheid ruimte die beschikbaar komt voor de tweede helft van het PAS-tijdvak (2015-2021). Dit meldt de uitvoeringsinstantie van de provincies BIJ12. Eerder werd gecommuniceerd dat het beschikbaar stellen van de ruimte per 1 juli 2018 zou plaatsvinden, wanneer het tweede tijdvak zou beginnen.

40% ontwikkelingsruimte

In PAS is vastgelegd dat voor de periode 2015-2018 60% van de ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Dit najaar wordt een besluit genomen over in hoeverre de 40% ontwikkelingsruimte beschikbaar komt voor de jaren 2019-2021. Dat besluit wordt genomen op basis van monitoringsresultaten, het ecologisch oordeel in de gebieden en de tussenevaluatie in opdracht van het ministerie van LNV.

Momenteel wordt die evaluatie uitgevoerd van de eerste 3 jaar van het PAS-tijdvak. Resultaten hiervan worden na de zomer verwacht. Ook moet het verplichte rekenmodel Aerius, dat moet worden gebruikt bij de aanvraag van Natuurvergunningen bij bedrijfsontwikkelingen, worden geactualiseerd. De actualisatie treedt naar verwachting dit najaar in werking.

In het PAS-programma werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers aan minder stikstofuitstoot op kwetsbare Natura 2000-gebieden, een sterkere natuur en economische ontwikkeling.