Genomic selection leidt tot hogere inteeltgraad

De inteeltgraad en de verwantschapsgraad van stieren lijkt onder invloed van genomic selection sneller toe te nemen dan verwacht. Dat blijkt uit een studie van Wageningen University Research.

De inteeltgroei varieert van 1,8 tot 2,8% per generatie, waar normaal gesproken 1% toename als acceptabel wordt beschouwd.

Focus op Inet zorgde voor inteelt

De toename van inteelt was voor het jaar 2000 ook al fors. In de voorliggende periode is er consequent geselecteerd op stieren die goed scoorden op Inet.

Zo rond 2000 is er een duidelijke koerswijziging geweest in de fokkerij, waarbij meer nadruk werd gelegd op duurzaamheid. Daardoor kwamen andere stieren boven drijven, dan de tot dan toe veel gebruikte Inet-stieren. Door deze wijziging in fokkerijkoers liepen de inteeltcijfers in de stierenpopulatie zelfs terug.

Na introductie van genomic selection, waarbij stieren vooral geselecteerd werden op basis van genomische informatie in plaats van afstamming en dochterinformatie, is de inteeltgraad en de onderlinge verwantschap met andere stieren weer toegenomen. Op zich hoeft dat voor de praktiserende melkveehouder niet erg te zijn, mits hij maar goed oplet welke stieren hij inzet.

Stier met andere voorouders lastiger te vinden

Wel is er behoefte aan outcross-stieren, want als de stieren een steeds hogere verwantschapsgraad krijgen lijken ze dus ook steeds meer op elkaar en wordt het lastiger een stier te vinden die in de stamboom andere voorouders heeft, dan de koeien ook al hebben. De onderzoekers benadrukken dan ook het belang van genomische diversiteit en de rol die fokkerij-organisaties daar in hebben om deze spreiding in hun fokkerijschema’s te bewaken.