Gemiddelde melkprijs tot 2028 € 35,50

De gemiddelde melkprijs tot 2028 wordt ingeschat op € 35,50 per 100 kilo melk. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

Deze langetermijnprognose is van belang voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen, bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).

Het gaat om een verhoging van € 1,00 ten opzichte van de vorig jaar verwachte langjarige melkprijs. Tegelijkertijd zullen de kosten naar verwachting ook extra stijgen vanwege maatregelen op het gebied van duurzaamheid en grondgebondenheid.

Melkprijs inclusief contante nabetalingen en toeslagen

De gemiddelde melkprijs is inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom en exclusief bijschrijving op ledenrekening. De voorspelling is gebaseerd op verwachtingen van de Europese Commissie, met daarbij de inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Aan het overleg nemen vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO.nl, DLV en Wageningen UR deel.

Aangezien steeds meer variabelen invloed hebben op de melkprijs, is er sinds enkele jaren ook een methode voor een bedrijfsspecifieke melkprijsverwachting. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen minimaal 3 jaar ontving, eveneens exclusief bijschrijving op de ledenrekening. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van Wageningen Economic Research (WEcR) bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 35,50. De bedrijfsspecifieke afwijking van de normprijs bedraagt maximaal min € 3,00 tot plus € 3,00 per 100 kilo melk, tenzij er argumenten zijn aan te dragen voor een grotere te verwachten afwijking.