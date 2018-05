Gemiddelde melkprijs daalt € 3,50 in 4 maanden tijd

De gemiddelde ‘kale’ melkprijs over april komt uit op € 32,84 per 100 kilo.

Dat is bijna € 3,50 minder dan de gemiddelde prijs over januari. Toen bedroeg de gemiddelde prijs € 36,30 per 100 kilo.

Dit blijkt uit de melkprijsvergelijking van Boerderij. Daarin worden de prijzen van 10 in Nederland actieve, grotere melkverwerkers met elkaar vergeleken. Voor de berekening van de melkprijzen wordt uitgegaan van de prijs exclusief btw, bij een jaarleverantie van 800.000 kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor Zuivel NL.

In de eerste maanden van het jaar daalden de melkprijzen vrij vlot, nu lijken de prijzen iets te stabiliseren. Dit komt door weer snel duurder wordend melkvet, iets aantrekkende poederprijzen en een zich dito ontwikkelende kaasprijs.

DeltaMilk beste betaler over april

De beste betaler over april is coöperatie DeltaMilk, die een ‘kale’ melkprijs betaalt van € 34,54 per 100 kilo. De laagste melkprijs is die van Arla, dat € 30,00 per 100 kilo betaalt. Milcobel, die deze week de voorschotprijs over april heeft vastgesteld, betaalt voor de derde maand op rij een melkprijs van € 31,89 per 100 kilo. De systematiek van Milcobel voor de vaststelling van de kwantumtoeslag en de betaling voor vet en eiwit is per februari gewijzigd, maar is door Boerderij vergelijkbaar gemaakt.

DeltaMilk betaalt ook gemiddeld de hoogste ‘kale’ melkprijs over de eerst 4 maanden van dit jaar: € 35,85. Worden alle toeslagen meegerekend, dan blijkt Hochwald Foods opeens koploper, met een maximale melkprijs van meer dan bijna € 38,00. Arla betaalt als laagste gemiddeld € 31,85 per 100 kilo uit (kale melkprijs).

Lees alles over melkprijzen en de zuivelmarkt