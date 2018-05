Gedrag vóór aandoening indicatief problemen

Koeien die in de lactatie met baarmoederontsteking worden geconfronteerd, gedragen zich tijdens de droogstand al anders dan koeien die gezond blijven.

Ze liggen minder vaak en de totale ligtijd per dag is ook minder. Dat blijkt uit onderzoek van de University of British Columbia.

Ook tijdens de lactatie verandert het gedrag van de koeien die ziek worden. 3 dagen voor dat baarmoederontsteking wordt vastgesteld, eten de koeien al minder, vreten ze minder maaltijden en is de ligtijd per keer dat ze gaan liggen korter. De onderzoekers concluderen dat afwijkingen in vreetgedrag en liggedrag van zowel droge koeien als melkgevende koeien indicatief kunnen zijn voor dieren die op korte termijn een ziekte ontwikkelen. Tijdig ingrijpen kan de ernst en de behandelduur van de aandoening verminderen.