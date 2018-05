FrieslandCampina-voorzitter: ‘Het gaat fantastisch’

“Het gaat fantastisch met ons plan. We zijn vastbesloten om er een succes van te maken. Het gaat goed en we gaan door.” Dat zei FrieslandCampina-voorzitter Frans Keurentjes afgelopen zaterdag in Amsterdam over het plan van zijn coöperatie om de melkaanvoer te reguleren.

Over dat plan, waarin de zuivelcoöperatie grenzen stelt aan de melkaanvoer door leden, is veel discussie in de melkveehouderij. Een deel van de achterban komt ertegen in opstand, omdat ze zich geremd voelen in hun bedrijfsontwikkeling.

Marktpositie boeren

Keurentjes sprak op de slotbijeenkomst van de debatserie ‘It’s the food, my friend’, in De Rode Hoed. Daar ging het onder meer over ketenregie en de marktpositie van boeren. Keurentjes: “Heel lang was het binnen coöperatie: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Maar de monniken zijn niet meer gelijk, dus zijn er andere kappen gekomen. Dat moet je leren accepteren. Dat kost tijd. We moeten de ogen niet sluiten voor de veranderende wereld.”

Europees Landbouwbeleid

In antwoord op de kritiek dat overheid en maatschappij overvragen, en dat ‘groen doen niet mogelijk is als je rood staat’, zei Keurentjes: “In het verleden waren er zekerheden en garanties die we als vanzelfsprekend gingen zien. Zoals het landbouwbeleid. Maar de wereld is veranderd, er is een nieuwe dynamiek.”

‘Duurzaamheid en maatschappelijke inbedding zijn dus heel belangrijk’

Keurentjes vervolgt: “Het loket Brussel is gesloten. Nu heb ik als boer 2 dingen nodig: Klanten en een omgeving die je voor lange termijn een plaats geeft. Duurzaamheid en maatschappelijke inbedding zijn dus heel belangrijk. Wij gaan daar echt in bewegen. Dat betekent een marktgerichte benadering. Mijn vertrouwen in de sector is heel sterk. We laten elkaar niet los. We hebben een goede dialoog. Maar uiteindelijk kan het consequenties hebben voor mensen die niet mee willen. Omdat zij andere keuzes maken of omdat dit niet hun wereld is waarin ze willen leven. En dat is van alle tijden.”