Extra ledenbijeenkomsten FrieslandCampina

FrieslandCampina gaat extra ledenbijeenkomsten organiseren in de periode van 25 juni tot en met 13 juli.

Dat meldt het zuivelbedrijf op melkweb, de online-ledenpagina van FrieslandCampina.

Verder uitgewerkt voorstel

Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten is het voorstel om de melkaanvoer te remmen gepresenteerd dat bij de leden nogal wat onrust heeft veroorzaakt en vooral veel vragen heeft opgeroepen. De reacties en de vragen die zijn gesteld worden nu gebruikt in de verdere uitwerking van het voorstel. Dit uitgewerkte voorstel wordt tijdens de nieuw ingelaste bijeenkomsten in juni en juli voorgelegd.