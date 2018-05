Eerste signaal I&R-affaire al in september bij RVO

De eerste onregelmatigheden in I&R werden al in september gesignaleerd, meldt de NVWA.

De eerste indicaties van onregelmatigheden in identificatie en registratie bij runderen zijn niet eind vorig jaar, maar al in september 2017 gesignaleerd. Dat blijkt uit een bericht dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gepubliceerd.

Minister Carola Schouten heeft eerder zowel in brieven als in debatten in de Tweede Kamer gezegd dat eind vorig jaar de eerste indicaties binnenkwamen van onregelmatigheden in de I&R, en dat in de weken voorafgaand aan 23 januari scherper in beeld is gebracht wat er aan de hand was.

Ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen

Nu blijkt dat overheidsdiensten al maanden eerder indicaties hadden: “In september 2017 signaleert RVO.nl dat in de maanden ervoor een ongebruikelijk hoog aantal kalvermeerlingen is aangemeld bij het I&R-systeem”, aldus de NVWA in het bericht.

De signalering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werd in november van dat jaar door de inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgepikt voor nader onderzoek. Vier bedrijven worden dan bezocht en bij twee bedrijven werden administratieve controles uitgevoerd om na te gaan of er inderdaad sprake was van een ongewoon aantal meerlingen.