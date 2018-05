Draconische maatregelen tegen mycoplasma in Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse overheid en melkveesector zetten nog een tandje bij in de strijd tegen de bacterieziekte Mycoplasma bovis.

Er worden 150.000 koeien geslacht in een ultieme poging de ziekte uit te roeien.

Deze operatie zal over een periode van 10 jaar ruim € 520 miljoen gaan kosten, zo wordt gemeld. De overheid betaalt twee derde van de kosten. De melkveehouderij en zuivelindustrie betalen de rest.

Overheid en bedrijfsleven nemen deze kosten en het verlies van melkkoeien voor lief, om de gezondheidsstatus van de melkveehouderij op peil te houden en afzetmarkten te behouden.

Geen gevaar volksgezondheid

Mycoplasma bovis is op zich niet dodelijk voor koeien en is ook geen probleem voor de volksgezondheid. Melk en vlees van besmette dieren kunnen dan ook veilig worden geconsumeerd. Mycoplasma kan wel zorgen voor secundaire besmettingen, zoals mastitis, longontsteking en andere ziekten. Dat kan zorgen voor productieverlies en hoge(re) dierenartsenkosten.

Snelle verspreiding bacterie

Nieuw Zeeland was tot midden vorig jaar vrij van Mycoplasma bovis. Toen werd de bacterie echter ontdekt op een aantal boerderijen van melkveehouder Van Leeuwen. Van daaruit verspreidde de bacterie zich snel naar andere bedrijven.

Begin april werd besloten om ruim 22.000 runderen te ruimen, nu is dus besloten dit aantal verder te vergroten tot ruim 150.000 stuks.

Stortplekken

Een flink deel van de te slachten koeien zal gewoon naar de slachterij gaan en worden gebruikt voor rundvlees, maar ook zal een deel van de dieren worden begraven op de bedrijven of ‘gestort’ op speciaal aangewezen stortplekken, zo melden Nieuw-Zeelandse media.

Nieuw Zeeland telt in totaal ruim 10 miljoen koeien en slaagde er dankzij strenge controles in om de bacterie buiten de deur te houden. Het is nog niet duidelijk of het nieuwe programma effect zal hebben. Eind 2018 moet dat duidelijk worden.