Dagproductie melk gaat weer omhoog

Hoewel de totale melkaanvoer in april in Nederland iets lager was, ging de dagproductie van melk juist omhoog.

Per dag werd gemiddeld 39.760 ton melk geleverd, tegenover 39.230 ton per dag in maart. Dat blijkt uit registraties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In totaal werd in april van dit jaar 1,2 miljoen ton melk geleverd door Nederlandse melkveehouders, waarvan 52.459 ton vet (4,4%). Ten opzichte van maart van dit jaar werd in april ruim 23.500 ton minder geleverd. In maart werd 1,22 miljoen ton melk geproduceerd.

Hoewel de dagproductie stijgt, blijft de productie wel onder de 40.000 ton liggen. De laatste keer dat meer dan 40.000 ton melk per dag werd geproduceerd was in mei vorig jaar. Toen lag de dagproductie op 40.510 ton melk per dag. Sinds die maand zakte de dagproductie tot 37.830 ton in november vorig jaar.

Vetpercentage gedaald

Het vetpercentage zakte in april naar 4,4%. In maart lag het vetpercentage nog boven 4,5%. Een verklaring voor de daling van de vetproductie is dat veel koeien in april weer voor het eerst naar buiten gingen dit jaar. In eerdere jaren is ook vanaf april een daling in het vetpercentage zichtbaar.