CBb: minister te streng bij bedrijfsblokkades om I&R

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven schorst deels de bedrijfsblokkade van een rundveehouderij vanwege onregelmatigheden in het I&R-systeem.

De voorzieningenrechter van het CBb staat de afvoer jonge kalveren toe.

De veehouder was naar het CBb gestapt omdat de blokkade problemen oplevert voor het dierenwelzijn. Dit komt omdat er steeds meer kalveren bij zijn gekomen sinds de algehele blokkade van het bedrijf op 24 januari 2018.

Ongebruikelijk hoog aantal meerlingen in 2017

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had het bedrijf op slot gezet vanwege de geboorte van een ongebruikelijk hoog aantal meerlingen in 2017. Daarnaast vertoonden bij een controle op het bedrijf 30 koeien uiterlijke kenmerken die erop wijzen dat zij hebben gekalfd, terwijl dat niet is geregistreerd in het I&R-systeem. Voor de minister was dat voldoende reden om de aan- en afvoer van runderen en verhandelen van runderen dit bedrijf te verbieden.

Volgens het CBb is echter niets mis met de identificatie en registratie van kalveren die na 1 januari 2018 geboren zijn. De blokkade van de rundveehouderij veroorzaakt welzijnsproblemen vanwege de toename van het aantal dieren op het bedrijf. Daarin ziet de voorzieningenrechter van het CBb voldoende aanleiding om de blokkade voor deze kalveren te schorsen. Ook staat de Europese wetgeving deze beslissing niet in de weg, stelt het CBb.

CBb: minister legt EU-recht te streng uit

De rundveehouder mag vanaf nu de na 1 januari 2018 geboren kalveren van het bedrijf afvoeren. Volgens de voorzieningenrechter legt de minister het Europese recht te streng uit door het algehele vervoersverbod. De Europese wetgeving biedt de minister de ruimte niet alle verplaatsingen van alle dieren te verbieden, aldus het CBb.

Volgens de advocaat van de rundveehouder, Nico Bouwman van Rein Advocaten en Adviseurs in Assen, blijft de schorsing van de blokkade op het bedrijf gelden tot 6 weken nadat het CBb de zaak in een bodemprocedure heeft behandeld.

Advocaat: NVWA handelt buitenproportioneel met blokkades

Bouwman vindt dat de NVWA buitenproportioneel bij bedrijfsblokkades. Over het betreffende rundveebedrijf wil Bouwman verder niets zeggen, wel over de procedure. “De NVWA had per bedrijf moeten afwegen wat de impact zou zijn van een bedrijfsblokkade, wat de ernst was van de overtredingen en of er niet minder ingrijpende maatregelen voorhanden waren”, stelt Bouwman die heel tevreden is met de uitspraak. “De NVWA had in heel veel gevallen ook een blokkade voor een beperkt aantal runderen kunnen opleggen in plaats van bedrijven helemaal op slot te gooien.”

Uitspraak biedt mogelijkheden van andere boeren

Volgens Bouwman biedt deze uitspraak mogelijkheden aan geblokkeerde boeren. Hij roept hen daarom op om vooral in actie te komen. “Het is belangrijk tijdig bezwaar aan te tekenen tegen besluiten tot zo’n blokkade.”

Of de rundveehouder die hij bijstaat een schadeclaim zal indienen wegens een onterechte blokkade kan Bouwman niet zeggen.