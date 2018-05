Boterprijs ligt weer boven € 600

De boterprijs van ZuivelNL heeft de grens van € 600 per 100 kilo doorbroken.

De notering stijgt deze week met € 15 en komt daarmee op € 605 per 100 kilo te staan. Ook de overige noteringen van ZuivelNL gaan deze week weer een stap omhoog.

Als een verrassing komt de prijsstijging voor de zuivelproducten niet. De zuivelmarkt wordt op dit moment gestimuleerd door een goede vraag naar melkvet. Op de spotmarkt werd vorige week al beduidend meer dan € 6 per kilo betaald voor boter. Door de prijsstijging ligt de boterprijs nog altijd duidelijk boven het niveau van een jaar terug.

Ook voor de andere zuivelproducten wordt meer betaald. De ZuivelNL-noteringen voor vollemelkpoeder (€ 279 per 100 kilo), mageremelkpoeder (€ 153 per 100 kilo), mageremelkpoeder voor veevoer (€ 136 per 100 kilo) en weipoeder (€ 70 per 100 kilo) gingen weer een stapje omhoog. Met het oog op de goede marktsituatie ligt een verdere prijsstijging, zeker voor melkvet, in het verschiet.