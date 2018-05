Boterprijs ZuivelNL gaat verder omhoog

De officiële Nederlandse notering voor verse boter gaat ook deze week omhoog.

De boterprijs van ZuivelNL plust met € 7 en komt daarmee op € 612 per 100 kilo. Ook de andere zuivelnoteringen van ZuivelNL zetten een stap omhoog.

De zuivelmarkt loopt behoorlijk vlot deze weken. Melkvet is goed gevraagd en dat leidt tot hogere prijzen voor room en boter. Vanaf eind maart heeft de boterprijs een stijgende lijn te pakken en die lijn wordt ook deze week doorgetrokken tot € 612 per 100 kilo.

Melkpoeders ook duurder

Naast boter noteren ook de melkpoeders weer een stukje hoger. De prijs voor volle- en mageremelkpoeder voor consumptie gaan met € 2 omhoog naar respectievelijk € 281 en € 155 per 100 kilo. Mageremelkpoeder voor veevoer plust met € 1 naar € 137 per 100 kilo. De notering voor weipoeder blijft gelijk op € 70 per 100 kilo.