Boterprijs ZuivelNL gaat verder omhoog

De notering van ZuivelNL voor verse boter stijgt met € 10 naar € 580 per 100 kilo.

Het is de vierde prijsstijging op rij voor verse boter. Door de recente verhogingen van de notering is het prijsverschil met exact een jaar terug nu € 126 per 100 kilo.

De nieuwe prijsstijging komt niet onverwacht. De voorbije weken werd in de markt iedere week wat meer betaald voor boter. Op de spotmarkt lag de prijs vorige week al op de € 600 per 100 kilo. Boter blijft goed gevraagd en dat zorgt voor hogere prijzen.

Naast boter ging ook de prijs van mageremelkpoeder voor consumptie omhoog in prijs. Deze notering pluste met € 2 naar € 143 per 100 kilo. De overige noteringen bleven gelijk aan het niveau van een week geleden.