Boer Frans krijgt fosfaatrechten van opfokker niet

‘Boer Frans’ krijgt geen fosfaatrechten die waren toegewezen aan de opfokker van zijn jongvee.

Melkveehouder Frans Zanderink uit de Lutte (Ov.) eiste via een procedure bij de rechtbank in Almelo fosfaatrechten op te grootte van ‘34 grootvee-eenheden’. In het vonnis in kort geding heeft de rechter de eis van Zanderink afgewezen en hem daarnaast veroordeeld in de proceskosten van de betreffende jongvee-opfokker.

Boer zoekt Vrouw

Zanderink is bekend als Boer Frans uit ‘Boer zoekt Vrouw’. Op de peildatum voor toekenning van fosfaatrechten, 2 juli 2015, had hij jongvee in opfok gegeven aan een andere veehouder in de De Lutte. De partijen hebben de opfok mondeling afgesproken. Op basis van de overeenkomst is van voorjaar 2013 tot februari 2016 jongvee door Zanderink bij de opfokker ondergebracht.

In zijn overwegingen geeft de rechter aan dat het houderschap op 2 juli 2015 doorslaggevend is voor de toekenning van fosfaatrechten, en niet het juridisch eigendom. Het houderschap lag bij de opfokker, het juridisch eigendom bij Zanderink.

‘Er is geen sprake van een kortdurende tijdelijke uitscharing van vee’

Geen schriftelijke afspraken

De partijen verschillen verder van mening over het al dan niet tijdelijk zijn van de overeenkomst stelt de rechter verder vast. Omdat er geen schriftelijke afspraken zijn heeft de rechter geoordeeld op basis van de feitelijke situatie. Op basis daarvan heeft hij vastgesteld dat er geen sprake is van ‘een kortdurende tijdelijke uitscharing van vee’. Er is dus geen sprake van een situatie dat de rechten min of meer toevallig bij de opfokker terecht zijn gekomen stelt de rechter vast. Hij weegt daarbij ook mee dat het jongvee meerdere jaren bij de opfokker heeft gestaan.

Meer uitspraken over fosfaatrechten

In hoeverre de datum 2 juli 2015 voorzienbaar was laat de rechter in het midden.

In situaties waar sprake was van uitscharen van vee hebben rechters inmiddels meerdere uitspraken gedaan. In sommige gevallen bleven de rechten bij de inschaarder, maar er ligt inmiddels ook een uitspraak dat de rechten wel naar de uitschaarder gaan, of naar rato van de duur van het uitscharen gedurende het jaar.