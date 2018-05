Biologische boeren overwegen rechtsgang om fosfaatrechten

Biologische melkveehouders verenigd in de SOS-groep (Save Organic Sector) overwegen naar de rechter te stappen om biologische melkveehouders vrij te stellen van het fosfaatrechtenstelsel.

De belangenorganisatie zegt van de Europese Commissie bijval te hebben gekregen in hun pleidooi om de biologische melkveehouderij buiten het fosfaatrechtenstelsel te houden. De biologische melkveehouders vinden dat zij buiten het stelsel mogen blijven, omdat zij geen gebruik maken van derogatie en omdat er van biologische mest geen overschot is, maar juist een tekort. Landbouwminister Carola Schouten van landbouw wil de biologische sector echter niet buiten het fosfaatrechtenstelsel plaatsen, omdat ook de biologische melkveestapel bijdraagt aan de fosfaatproductie van de melkveehouderij en daarmee ook begrensd moet worden om onder het fosfaatplafond te blijven.

Reactie Europese Commissie

Biologische melkveehouders van de SOS-groep hebben hun probleem aangekaart in Brussel. De Europese Commissie reageert schriftelijk aan de belangenorganisatie dat biologische landbouw gunstiger is voor het milieu dan intensieve landbouw en dat dit een reden zou kunnen zijn om biologische boeren een gunstiger beleid te geven. De organisatie wil vooralsnog geen inzicht geven in hele brief die zij hebben ontvangen. Ze roepen minister Schouten op om actie te ondernemen om de biologische sector tegemoet te komen. “Blijft een reactie uit, dan volgt een publiekscampagne, acties en mogelijk een gang naar de rechter”, aldus de SOS-groep.