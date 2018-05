Biestkwaliteit belangrijker dan voermethode

De opname van immunoglobulinen (afweerstoffen) door kalveren via biest is niet afhankelijk van de wijze van verstrekking.

Dat blijkt uit onderzoek van de University of Alberta. In het onderzoek is steeds 3 liter kunstbiest verstrekt aan pasgeboren kalveren via een speenfles of via een sonde. Er is gekozen voor kunstbiest om de concentratie IgG (immunoglobuline) gelijk te houden.

De maximale concentratie van IgG werd bereikt na 14,6 uur na de biestgift. De gemiddelde absorptie van IgG ligt op 52,9%. Zowel in tijdsduur van bereiken van de hoogste concentratie als de absorptie is er geen verschil vastgesteld in de wijze van verstrekken van de biest. Blijkbaar is het voor het kalf belangrijker dat de kwaliteit van de biest goed is, dan de manier waarop het die biest krijgt aangeboden.