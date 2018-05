Belgisch ABS ontevreden over duurzaamheidsaanpak RFC

De manier waarop FrieslandCampina haar Belgische leveranciers aanvullende duurzaamheidseisen oplegt, roep weerstand op. Dit stelt de Belgische landbouworganisatie ABS.

“Elke veehouder is dagelijks hard bezig met het verlagen van zijn ecologische voetafdruk. Maar de toon waarop FrieslandCampina dit vraagt, daar zijn wij niet over te spreken. Zeker niet omdat ook niet geweten is of die inspanningen een meerprijs zullen opleveren”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme van het ABS. Hij wijst erop dat duurzaamheid ook draait rond sociale en economische elementen.

Grotere duurzaamheid

ABS ving bezorgde signalen op bij zijn leden die melk leveren aan FrieslandCampina België, zo meldt persbureau Vilt. “De melkveehouders maken zich zorgen over de snelle stappen die gezet moeten worden onder de noemer ‘grotere duurzaamheid’: het energieverbruik per geproduceerde liter melk moet omlaag, de gemiddelde leeftijd van de koeien moet omhoog, het vervangingspercentage moet lager, de productie van voeder moet efficiënter, enzovoort”, aldus Vandamme. Volgens hem is daar op zich niets verkeerd aan, want elke melkveehouder werkt daar dag na dag naartoeVooral ook omdat het onduidelijk is of elke liter melk die aan alle voorwaarden voldoet, ook effectief een meerprijs zal opleveren. “FrieslandCampina wil deze verlaagde ecologische voetafdruk uitspelen als marketingtool met de bedoeling opnieuw een groter marktaandeel in de retail in handen te krijgen en uiteindelijk meer over te houden aan die specifieke melkdrink”, zo valt te lezen in ledenblad Drietandmagazine. Maar voor wat, hoort wat, meent ABS.