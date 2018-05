Bel Leerdammer gedagvaard voor € 17 miljoen melkgeld

313 leveranciers dagvaarden Bel Leerdammer en eisen € 17 miljoen aan achterstallig melkgeld.

De leveranciers zijn verenigd in een collectief. De 313 melkveehouders hebben kaasmaker Bel Leerdammer een dagvaarding gestuurd voor een rechtszaak. Gezamenlijk eisen ze ruim € 17 miljoen aan melkgeld erbij over de jaren 2010-‘15. Dit stelt advocaat Dinant te Biesebeek.

Bel Leerdammer stelde mediation voor

Bel Leerdammer stelt in een verklaring, die melkveehouders ook op Z-net hebben gekregen, het te betreuren dat het tot een dagvaarding heeft moeten komen. Volgens Bel heeft het alles in het werk gesteld om te komen tot een minnelijke oplossing en had ze voorgesteld om met een mediator te gaan werken, maar werd dat afgewezen.

Te Biesebeek geeft aan dat ook de melkveehouders wel een mediation wilden, maar dan niet met een voorgestelde kleine delegatie. Die voorwaarde was voor de advocaat van Bel reden om zelf vast te stellen dat mediation met een veel te grote groep niet werkbaar zou zijn. Bel stelt dat mediation gebonden is aan voorwaarden, waar niet zomaar uit is te kiezen.

- Foto: ANP

Berekening misgelopen melkgeld onjuist volgens Bel

Bel stelt ook dat de door de melkveehouders opgevoerde berekening van het bedrag aan misgelopen melkgeld niet klopt. Er zou een onvolledig beeld mee worden geschetst. Te Biesebeek brengt daar tegenin dat Bel deze verdediging gebruikt als mistgordijn, want de kaasmaker heeft nog nooit ergens concreet aangegeven waar de berekening van de melkveehouders fouten bevat en heeft evenmin ooit een tegenberekening laten zien. Te Biesebeek: “Het lijkt erop alsof Bel het kruit droog wil houden tot in de rechtszaal”.

‘Arrogant gedrag’ van Bel zou leveranciers steken

De raadsman stelt dat er ‘vrij veel onrust’ bestaat onder de leveranciers van Bel, en dat die zich een beetje voor de gek gehouden voelen. Ook zou hen het ‘arrogante gedrag’ van de onderneming steken.

‘Leveranciers Bel Leerdammer misleid’

Bel Leerdammer geeft desgevraagd geen nadere duiding aan de onvolledigheid van de melkgeldberekening. Wel stelt een zegsman dat leveranciers worden misleid, doordat hun raadsman ‘een gekleurd beeld schetst’. Dat zou ook de groei van het aantal procederende boeren verklaren.