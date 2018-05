23 koeien voor Nederland naar Europese koeienkeuring

23 koeien uit Nederland nemen op 12 en 13 april 2019 deel aan de Europese koeienkeuring in Libramont (België). Dat meldt CRV.

Het Europees kampioenschap voor Holstein-koeien kent dan 15 zwartbonte inzendingen en 8 roodbonte. Welke koeien naar de keuring gaan, is nog niet bekend.

In de loop van de winter wordt een selectiecommissie samengesteld. Deze zal, na meerdere ronden, de koeien en hun eigenaren aanwijzen die Nederland zullen vertegenwoordigen in Libramont. Volgens hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden is de ambitie om in de verschillende rubrieken goede plaatsingen te halen.

Keuringskoeien ook naar NRM

De meeste Libramont-gangers zullen ook tijdens de NRM te zien zijn. Deze nationale rundveekeuring vindt ruim 2 maanden later plaats, op 28 en 29 juni in Zwolle.