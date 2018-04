‘Verlies RFC is winst voor de leden’

Een groepje Groningse FrieslandCampina-leden zet de aanval in op het plan van hun coöperatie om marktconformer te gaan opereren en daarbij de melkstroom ook te reguleren.

FrieslandCampina (RFC) moet niet gaan voor een hogere winst voor de zuivelonderneming, maar voor een zo hoog mogelijk melkprijs voor de leden, zegt woordvoerder Jan Schouten.

Volgens hem is het huidige beleid van FrieslandCampina daarvoor geschikter dan het voorgestelde nieuwe beleid. Verlies voor FrieslandCampina is winst voor de leden, zo verwoordt de groep Groningers kort gezegd hun verzet tegen de nieuwe plannen.

Bijeenkomst voor alle leden

De 7 melkveehouders hebben voor donderdagavond in Zuidhorn (Zalen Balk, 20.15 uur) een bijeenkomst belegd voor alle leden die moeite hebben met de voornemens van FrieslandCampina.

Bedrijfsresultaat

Voor FrieslandCampina waren de laatste jaren bedrijfsmatig gezien slechte jaren en reden om te willen kiezen voor een ander aanvoerbeleid. Voor de leden gold lang niet altijd hetzelfde, zo geven de protesterende boeren aan. “In 2017 draaide FrieslandCampina € 1,06 omzet per kilo melk, het hoogste niveau in 10 jaar, De melk leverde elk lid ruim 40 cent per kilo op. Verliesgevende liters voor FrieslandCampina zijn voor de leden uiterst rendabel geweest,” zo staat in de oproep om naar Zuidhorn te komen.