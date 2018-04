FrieslandCampina verlaagt, DMK blijft gelijk

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor zowel gangbare als biologische melk met 50 cent per 100 kilo.

Dit door lagere verwachte uitbetaalprijzen van concurrenten en door correcties. Concurrent DMK in Bremen houdt de melkprijs gelijk, al ziet het bedrijf de opbrengsten van een reeks zuivelproducten mooi aantrekken. Dit blijkt uit mededelingen van beide bedrijven.

Correctie van € 0,31

FrieslandCampina verlaagt de gangbare garantieprijs naar € 34,00 per 100 kilo. Dit is in de verwachting dat de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven een geringe daling laten zien. In de garantieprijs van mei is ook een correctie verwerkt van circa € 0,31 van te hoog ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in maart.

Biologische melkprijs

De lagere biologische garantieprijs is het gevolg van verwachting dat de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven een geringe daling laten zien. In de biologische prijs van mei is ook een correctie verwerkt van circa 0,63 euro van te hoog ingeschatte melkprijzen van enkele referentiebedrijven in maart.

Kieler Rohstofwert

Waar FrieslandCampina in haar bekendmaking niet refereert aan de markt, doet DMK dat wel. Het bedrijf signaleert dat de prijzen voor boter, magere melkpoeder en kaas in april flink zijn gestegen. In maart werden vooral boter en kaas duurder. Toch is de verwaarding van met name magere melkpoeder nog amper verbeterd, zo meldt het. Aan boter wordt wel meer verdiend. De Kieler Rohstofwert (zuivelgrondstofindex) steeg met ruim 1 cent naar 31 cent. Dochterbedrijf DOC Kaas heeft nog geen melkprijs gepubliceerd, maar volgt de laatste jaren de bewegingen van DMK op de voet.