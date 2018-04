Ambitieus project in Frankrijk voor ‘verantwoordelijke melk’

Candia, het merk voor verse melk van de grootste Franse zuivelcoöperatie Sodiaal, brengt een ‘verantwoordelijk weidemelk’ op de markt.

Melkveehouders die aan de eisen voldoen kunnen rekenen op 6 cent per liter meer.

Les Laitiers Responsables

‘Les Laitiers Responsables’ moeten hun dieren in de eerste plaats minstens 150 dagen per jaar in de wei laten lopen. ‘’Dat draagt bij aan het welzijn van de dieren en het onderhoud van het platteland”, stelt Sodiaal. Het gebruikte veevoer mag geen transgene bestanddelen bevatten en moet afkomstig zijn van daartoe gecertificeerde leveranciers. De boeren krijgen daarnaast een training door het gespecialiseerde CowSignals om het welzijn van hun dieren beter te kunnen bewaken.

Omvorming Franse voeding

‘’Dit is een ambitieus project in het kader van de omvorming van de Franse voeding, met als doel een nieuwe standaard van melkkwaliteit. Hiermee hopen we ook tegemoet te komen aan de wensen van de consument”, beschrijft Sodiaal. De coöperatie hoopt rond 2020 zo’n 200 miljoen liter van de weidemelk te verkopen, dat is dan even veel als de afzet van biologische melk. Het project past ook in het streven van Sodiaal om in 2025 tot de 5 meest winstgevende zuivelbedrijven van Europa te behoren, benadrukt bestuursvoorzitter Damien Lacombe. Sodiaal verenigt momenteel meer dan 20.000 boerenondernemingen op 11.700 bedrijven met vorig jaar een productie van 4,7 miljard liter. De onderneming telt ruim 70 verwerkingsfabrieken in Frankrijk en behaalde in 2017 een omzet van € 5,1 miljard euro.